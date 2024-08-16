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Санчо нет в заявке «МЮ» на матч АПЛ, ранее появлялись слухи об уходе игрока из клуба

Санчо нет в заявке «МЮ» на матч АПЛ, ранее появлялись слухи об уходе игрока из клуба
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24-летний крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо не включён в заявку команды на матч 1-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом», который состоится сегодня, 16 августа, в 22:00 мск.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
16 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1-й тайм
0 : 0
Фулхэм
Лондон

Как сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо, будущее английского футболиста в «Манчестер Юнайтед» остаётся открытым. Ранее появлялась информация о возможном переходе Санчо в «ПСЖ» и «Челси».

В первой половине минувшего сезона Санчо был отстранён от основной команды из-за конфликта с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом. Во второй половине он выступал в составе дортмундской «Боруссии» на правах аренды. За этот период он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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