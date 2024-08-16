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Новичок «Оренбурга» Коваленко поехал с командой в Ростов-на-Дону на матч РПЛ — источник

Новоиспечённый атакующий полузащитник «Оренбурга» Александр Коваленко отправился вместе с командой в Ростов-на-Дону на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», который состоится 17 августа. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Сегодня, 16 августа, «Оренбург» официально объявил о переходе Коваленко из санкт-петербургского «Зенита» в команду Давида Деограсии. Трудовое соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на три года.

В сезоне-2023/2024 Коваленко провёл 14 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

После четырёх туров чемпионата России «Оренбург» набрал пять очков и занимает восьмое место.

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