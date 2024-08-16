Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гавр — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Оренбурга» Коваленко поехал с командой в Ростов-на-Дону на матч РПЛ — источник

Новичок «Оренбурга» Коваленко поехал с командой в Ростов-на-Дону на матч РПЛ — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Новоиспечённый атакующий полузащитник «Оренбурга» Александр Коваленко отправился вместе с командой в Ростов-на-Дону на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», который состоится 17 августа. Об этом сообщает «РБ Спорт».

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сегодня, 16 августа, «Оренбург» официально объявил о переходе Коваленко из санкт-петербургского «Зенита» в команду Давида Деограсии. Трудовое соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на три года.

В сезоне-2023/2024 Коваленко провёл 14 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

После четырёх туров чемпионата России «Оренбург» набрал пять очков и занимает восьмое место.

Материалы по теме
Официально
«Зенит» объявил о полноценном трансфере Коваленко в «Оренбург»

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android