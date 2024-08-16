Новичок «Спартака» Абена объяснил, почему взял игровой номер, ранее принадлежавший Джикии

Новичок «Спартака» Миенти Абена рассказал, почему взял 14-й номер, под которым ранее играл экс-капитан красно-белых Георгий Джикия.

«Я спросил про два номера: 12-й, потому что родился 12 декабря, и 14-й — это дата рождения моего брата. Когда определился, то узнал от вас, что прежний капитан «Спартака» играл под 14-м.

Такое вот совпадение. Но я рад, что буду следующим после него с этим номером. Это честь для меня», — приводит слова защитника официальный сайт «Спартака».

Сегодня, 16 августа, Абена перешёл из венгерского «Ференцвароша» в московский «Спартак». Защитник сборной Суринама подписал двухлетний контракт с красно-белыми. 29-летний игрок оказался в «Ференцвароше» в январе 2023 года, перейдя из братиславского «Слована» за € 400 тыс. За это время Абена успел принять участие в 39 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1 млн. Также Миенти имеет в своём активе 17 матчей за основную сборную Суринама.