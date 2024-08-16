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«Ротор» в меньшинстве обыграл «Балтику» в матче 6-го тура Первой лиги

«Ротор» в меньшинстве обыграл «Балтику» в матче 6-го тура Первой лиги
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Завершился матч 6-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались волгоградский «Ротор» и калининградская «Балтика». Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Артур Фёдоров. Матч закончился победой хозяев со счётом 2:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 6-й тур
16 августа 2024, пятница. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Шумских – 39'     2:0 Кухарчук – 90'    
Удаления: Мальцев – 48' / нет

На 39-й минуте счёт во встрече открыл защитник «Ротора» Алексей Шумских. На 48-й минуте полузащитник хозяев Михаил Мальцев получил красную карточку. На 90-й минуте нападающий волгоградской команды Илья Кухарчук укрепил её преимущество.

«Ротор» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 10 очков за шесть матчей. «Балтика» заработала семь очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится тульский «Арсенал», у которого 13 очков за пять игр.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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