«Спартак» показал первый день защитника Миенти Абены в клубе

Пресс-служба «Спартака» показала первый день новоиспечённого защитника красно-белых Миенти Абены в клубе.

Видео из официальной группы московского «Спартака» в VK.

На видео запечатлено, что 29-летний футболист посетил домашний стадион «Спартака», где ему вручили игровую футболку с 14-м номером. Также футболист побывал в раздевалке красно-белых.

29-летний защитник оказался в «Ференцвароше» в январе 2023 года, перейдя из братиславского «Слована» за € 400 тыс. За это время Абена успел принять участие в 39 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1 млн. Также в активе Миенти 17 матчей за основную сборную Суринама.

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