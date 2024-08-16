ЭСК РФС: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Динамо» Мх

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС постановила, что судья Евгений Кукуляк правильно не назначил пенальти в ворота ФК «Локомотив» на 66-й минуте матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (2:0).

«Мнения комиссии разделились поровну, и половина членов комиссии считает, что Кемтчу Ньямси («Локомотив») не нарушал правила в единоборстве за мяч с Темирканом Сундуковым («Динамо») в собственной штрафной площади, обосновывая это решение следующими критериями: намерения защитника были направлены на игру в мяч в нормальной манере, своей правой ногой защитник коснулся мяча, следом произошёл неизбежный контакт вскользь поверх голеностопа соперника по инерции движения правой ноги защитника, контакт не был безрассудным и не являлся очевидно наказуемым, так как был обусловлен естественным намерением игрока поставить свою ногу на землю.

По этим причинам половина членов комиссии считает возможным поддержать решение судьи продолжить игру в данном пограничном игровом эпизоде и решение VAR не вмешиваться в игровую ситуацию по указанным выше причинам», – говорится на официальном сайте РФС.