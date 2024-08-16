Стартовал чемпионат Англии сезона-2024/2025

В эти минуты проходит матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Таким образом, стартовал новый сезон чемпионата Англии. Игра проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Роберт Джонс. Матч начался в 22:00 мск. На момент выхода новости счёт в игре не открыт (0:0). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне команды встречались дважды. В матче 11-го тура английского чемпионата «красные дьяволы» одержали победу со счётом 1:0. Вторая игра была проведена в рамках 26-го тура АПЛ. Тогда «Фулхэм» одержал победу со счётом 2:1.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» заработал 60 очков. «Красные дьяволы» заняли восьмое место в турнирной таблице. «Фулхэм» за 38 матчей в прошлом розыгрыше АПЛ набрал 47 очков. Он финишировал на 13-й строчке.