Гол Аспаса в концовке помог «Сельте» обыграть «Алавес» в матче 1-го тура Ла Лиги

Завершился матч 1-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Сельта» и «Алавес». Игра проходила на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.

На 17-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Алавеса» Кике. На 66-й минуте полузащитник хозяев Уиллот Сведберг восстановил равновесие. На 84-й минуте нападающий Яго Аспас забил победной мяч «Сельты».

На текущий момент «Сельта» с тремя очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» (0) расположился на последней, 20-й строчке.

В следующем туре «Сельта» встретится с «Валенсией». Матч состоится 23 августа. «Алавес» сыграет с «Бетисом». Встреча пройдёт 25 августа.

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