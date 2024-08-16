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Зарема Салихова: отдать номер Джикии «гастарбайтеру» из Суринама — мегаподло

Зарема Салихова: отдать номер Джикии «гастарбайтеру» из Суринама — мегаподло
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Зарема Салихова, являющаяся женой бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на трансфер 29-летнего защитника Миенти Абены из «Ференцвароша» в стан красно-белых.

«Трансфер к Абене матери! Если «Зенит» сдаёт игроков в аренду в «Црвену Звезду» с целью их развития, то «Спартак» идёт обратным путём, скупая неликвид из «Ференцвароша». Просто санитары футбола.

Жозе, Маркиньос, Абена. Видимо, новые руководители эти имена хотят золотыми буквами вписать в историю клуба. Русским фамилиям не будет места. Отдать номер многолетнего капитана приезжему «гастарбайтеру» из Суринама стоимостью 1 млн – это мегаподло. Главное, всё по стратегии Амарала: Жозе, Довбня и Абена – молодые и перспективные», – приводит слова Салиховой Metaratings.

Абена будет выступать в «Спартаке» под 14-м номером, под которым ранее играл центральный защитник и капитан красно-белых Георгий Джикия, покинувший московский клуб нынешним летом.

29-летний защитник оказался в «Ференцвароше» в январе 2023 года, перейдя из братиславского «Слована» за € 400 тыс. За это время Абена успел принять участие в 39 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1 млн. Также в активе Миенти 17 матчей за основную сборную Суринама.

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