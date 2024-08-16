«Виза получена». «Атланта» анонсировала скорое прибытие Миранчука в клуб

Пресс-служба «Атланты Юнайтед» сообщила, что российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук получил визу и в скором времени сможет присоединиться к клубу, выступающему в МЛС.

«Виза получена. Очень скоро вы сможете увидеть его в «Атланте», — написано в аккаунте американского клуба в соцсети Х (ранее Twitter). Эту публикацию сопровождает короткое видео с Миранчуком в игровой футболке «Атланты».

Клуб из МЛС объявил о переходе Миранчука 30 июля. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов). Ранее в своей профессиональной карьере футболиста Алексей Миранчук выступал за московский «Локомотив».

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