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Феликс готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Челси» — The Telegraph

Феликс готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Челси» — The Telegraph
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24-летний крайний нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс готов пойти на понижение заработной платы, чтобы вписаться в структуру расходов лондонского «Челси». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, на текущий момент «Атлетико» и «Челси» не достигли договорённости о сумме трансфера за португальского футболиста. Подчёркивается, что лондонский клуб готов заключить трудовое соглашение с Феликсом только на собственных условиях.

Также клубы пытаются урегулировать вопрос с переходом полузащитника «синих» Конора Галлахера в стан «матрасников». Ранее сообщалось, что Феликс может быть включён в эту сделку, однако лондонский клуб предпочитает рассматривать каждый переход по отдельности.

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