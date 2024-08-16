Шаронов: Станкович принял решение по Соболеву не просто так

Бывший главный тренер «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов прокомментировал ситуацию вокруг форварда «Спартака» Александра Соболева.

— Стоит ли «Спартаку» держать Александра Соболева вне команды? Наверняка он мог бы помочь.

— Я не хочу затрагивать тему Соболева, но футбол – это командный вид спорта. Если есть игроки, которые разрушают микроклимат и ставят своё эго выше, чем команду, для меня неважно, кто это. Таким игрокам, в моём понимании, не место в команде. Думаю, что Станкович принял решение на каких-то определённых моментах, а не просто так. Это опять внутренняя кухня клуба, – приводит слова Шаронова «РБ Спорт».

В прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.