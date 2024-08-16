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Артета допустил покупку «Арсеналом» новых футболистов нынешним летом

Артета допустил покупку «Арсеналом» новых футболистов нынешним летом
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, планируют ли «канониры» делать новые приобретения до закрытия летнего трансферного окна.

«После завершения сезона главная цель заключалась в том, чтобы убедиться в нашем доверии и уважении к футболистам. Но если на рынке всё ещё есть опции [для усиления], тогда здорово, мы их рассмотрим.

Уйдёт ли кто-либо из «Арсенала»? Рынок открыт, и всякое может случиться», — приводит слова Артеты Sky Sports.

В течение нынешнего лета в лондонский клуб из «Болоньи» перешёл центральный защитник Риккардо Калафьори. Также «Арсенал» выкупил у «Брентфорда» вратаря Давида Райю, который выступал за «канониров» в минувшем сезоне на правах аренды.

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