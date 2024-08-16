Артета допустил покупку «Арсеналом» новых футболистов нынешним летом

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, планируют ли «канониры» делать новые приобретения до закрытия летнего трансферного окна.

«После завершения сезона главная цель заключалась в том, чтобы убедиться в нашем доверии и уважении к футболистам. Но если на рынке всё ещё есть опции [для усиления], тогда здорово, мы их рассмотрим.

Уйдёт ли кто-либо из «Арсенала»? Рынок открыт, и всякое может случиться», — приводит слова Артеты Sky Sports.

В течение нынешнего лета в лондонский клуб из «Болоньи» перешёл центральный защитник Риккардо Калафьори. Также «Арсенал» выкупил у «Брентфорда» вратаря Давида Райю, который выступал за «канониров» в минувшем сезоне на правах аренды.

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