Мареска заявил, что Галлахер, интересующий «Атлетико», тренируется отдельно от команды

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался относительно ситуации с полузащитником «синих» Конором Галлахером, который близок к переходу в мадридский «Атлетико».

«Конор вернулся [из Испании] и тренируется отдельно. Он проходит некоторые медицинские тесты и не будет задействован в ближайшей игре. Кроме того, сейчас Конор пытается найти решение с клубом. Так что посмотрим, что получится.

Я много раз говорил, что, к сожалению, подобные вещи случаются каждое лето. У всех клубов есть проблемы, потому что игроки хотят уйти, а клубы хотят, чтобы футболисты уходили. Надеюсь, ситуация закончится удачно для Конора и все будут счастливы», — приводит слова Марески Sky Spots.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Галлахер прошёл медицинский осмотр и подписал необходимые документы перед переходом в «Атлетико», однако со стороны клубов не были обговорены окончательные детали.

Сообщалось, что «Челси» и «Атлетико» согласовали трансфер Галлахера за € 40 млн. Игрок сборной Англии должен был подписать пятилетний контракт с испанским клубом. Однако сделка была приостановлена из-за сорвавшегося перехода форварда мадридской команды Самуэля Омородиона и возможных переговоров о трансфере Жоау Феликса в «Челси».

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