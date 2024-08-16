Испанский журналист: не видел, чтобы слова Абаскаля вызвали отрицательную реакцию

Журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина прокомментировал скандальные слова тренера «Гранады» Гильермо Абаскаля.

«Лично я не видел, чтобы эти слова Абаскаля вызвали отрицательную реакцию в Испании. На пресс-конференции он говорил не только это. Статья с заголовком «Абаскаль, дерьмо и ветчина» вышла в местной газете. А так особого ажиотажа вокруг этих слов не было, никто их не обсуждает», — приводит слова Эспины «РБ Спорт».

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль, ныне возглавляющий «Гранаду», эмоционально отреагировал на поражение своих подопечных в матче 1-го тура испанской Сегунды с «Альбасете» (1:2). После игры специалист сказал: «Иногда нужно поесть говна, чтобы узнать вкус ветчины».