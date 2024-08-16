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«Борнмут» купил игрока «Порту» Эванилсона за рекордные для себя € 37+10 млн

«Борнмут» купил игрока «Порту» Эванилсона за рекордные для себя € 37+10 млн
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Английский «Борнмут» объявил о покупке у португальского «Порту» 24-летнего центрального нападающего Эванилсона.

Фото: ФК «Борнмут»

Как информирует официальный сайт португальского клуба, бразильский футболист был продан за € 47 млн, € 37 млн из которых были выплачены английским клубом в качестве фиксированной суммы, ещё € 10 млн предусмотрены в качестве дополнительных выплат. Кроме того, «Порту» получит 10% от суммы потенциальной будущей продажи Эванилсона.

Трансфер 24-летнего нападающего за € 47 млн стал рекордной покупкой для «Борнмута». Предыдущий рекорд принадлежал переходу опорного полузащитника Джефферсона Лермы из «Леванте» в 2018 году за £ 25 млн (€ 29,3 млн).

В минувшем сезоне Эванилсон принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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