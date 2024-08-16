«ПСЖ» без Сафонова в составе разгромил «Гавр» Кузяева в матче 1-го тура Лиги 1

Сегодня, 16 августа, состоялась игра 1-го тура чемпионата Франции по футболу между «Гавром» и «ПСЖ». Команды сыграли на стадионе «Осеан» в Гавре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Стартовый свисток раздался в 21:45 мск. Встреча закончилась победой парижан со счётом 4:1.

В составе гостей забили Ли Кан Ин, Усман Дембеле, Брэдли Баркола и Рандаль Коло Муани (с пенальти). «Гавр» ответил точным ударом Готье Льориса.

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов остался в запасе. Полузащитник хозяев Далер Кузяев вышел в стартовом составе, отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.

По итогам минувшего сезона чемпионата Франции по футболу «ПСЖ» заработал 76 очков за 34 матча. Подопечные Луиса Энрике заняли первое место в турнирной таблице. Парижане сумели завоевать данный титул в третий раз подряд. Футболисты «Гавра» в прошлом розыгрыше Лиги 1 записали на свой счёт 32 очка. Они финишировали на 15-й строчке и смогли сохранить себе прописку в высшем дивизионе.