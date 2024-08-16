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Гавр — ПСЖ, результат матча 16 августа, счёт 1:4, Лига 1 2024/2025

«ПСЖ» без Сафонова в составе разгромил «Гавр» Кузяева в матче 1-го тура Лиги 1
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Сегодня, 16 августа, состоялась игра 1-го тура чемпионата Франции по футболу между «Гавром» и «ПСЖ». Команды сыграли на стадионе «Осеан» в Гавре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Стартовый свисток раздался в 21:45 мск. Встреча закончилась победой парижан со счётом 4:1.

Франция — Лига 1 . 1-й тур
16 августа 2024, пятница. 21:45 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Ин – 3'     1:1 Льорис – 48'     1:2 Дембеле – 85'     1:3 Баркола – 86'     1:4 Коло Муани – 90'    

В составе гостей забили Ли Кан Ин, Усман Дембеле, Брэдли Баркола и Рандаль Коло Муани (с пенальти). «Гавр» ответил точным ударом Готье Льориса.

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов остался в запасе. Полузащитник хозяев Далер Кузяев вышел в стартовом составе, отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.

По итогам минувшего сезона чемпионата Франции по футболу «ПСЖ» заработал 76 очков за 34 матча. Подопечные Луиса Энрике заняли первое место в турнирной таблице. Парижане сумели завоевать данный титул в третий раз подряд. Футболисты «Гавра» в прошлом розыгрыше Лиги 1 записали на свой счёт 32 очка. Они финишировали на 15-й строчке и смогли сохранить себе прописку в высшем дивизионе.

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