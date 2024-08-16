«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в матче открытия нового сезона АПЛ с «Фулхэмом»

Сегодня, 16 августа, состоялся матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Матч начался в 22:00 мск. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола в игре стал новичок «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее, который отличился на 87-й минуте.

В прошлом сезоне команды встречались дважды. В матче 11-го тура английского чемпионата «красные дьяволы» одержали победу со счётом 1:0. Вторая игра была проведена в рамках 26-го тура АПЛ. Тогда «Фулхэм» одержал победу со счётом 2:1.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» заработал 60 очков. «Красные дьяволы» заняли восьмое место в турнирной таблице. «Фулхэм» за 38 матчей в прошлом розыгрыше АПЛ набрал 47 очков. Он финишировал на 13-й строчке.