Новичок «Манчестер Юнайтед» Зиркзее стал автором первого гола в новом сезоне АПЛ

В эти минуты идёт матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Игра проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Роберт Джонс. Матч начался в 22:00 мск. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Новичок «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее открыл счёт в матче на 87-й минуте. Его дебютный гол за «красных дьяволов» стал первым в нынешнем сезоне чемпионата Англии по футболу.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» заработал 60 очков. «Красные дьяволы» заняли восьмое место в турнирной таблице. «Фулхэм» за 38 матчей в прошлом розыгрыше АПЛ набрал 47 очков. Он финишировал на 13-й строчке.