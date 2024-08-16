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Новичок «Манчестер Юнайтед» Зиркзее стал автором первого гола в новом сезоне АПЛ

Новичок «Манчестер Юнайтед» Зиркзее стал автором первого гола в новом сезоне АПЛ
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В эти минуты идёт матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Игра проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Роберт Джонс. Матч начался в 22:00 мск. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
16 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Зиркзее – 87'    

Новичок «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее открыл счёт в матче на 87-й минуте. Его дебютный гол за «красных дьяволов» стал первым в нынешнем сезоне чемпионата Англии по футболу.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» заработал 60 очков. «Красные дьяволы» заняли восьмое место в турнирной таблице. «Фулхэм» за 38 матчей в прошлом розыгрыше АПЛ набрал 47 очков. Он финишировал на 13-й строчке.

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