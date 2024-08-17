Тренер «Валенсии» отреагировал на слухи о возможном переходе Мамардашвили в «Ливерпуль»

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха прокомментировал слухи о потенциальном переходе 23-летнего вратаря Георгия Мамардашвили в «Ливерпуль».

«Всё очень просто. Пока нет никакой информации, поэтому я не буду ничего говорить. Я не рассуждаю о гипотезах», — приводит слова Барахи Marca.

Ранее авторитетный спортивный журналист Фабрицио Романо сообщал, что «Ливерпуль» договорился по условиям личного соглашения с грузинским голкипером.

Контракт Мамардашвили с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне голкипер провёл 32 матча, 12 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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