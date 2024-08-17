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«Манчестер Юнайтед» продолжил рекордную серию по числу побед в первых турах АПЛ

Обыграв «Фулхэм» в матче 1-го тура английской Премьер-лиги со счётом 1:0, «Манчестер Юнайтед» продолжил свою рекордную серию по количеству побед в самых первых играх АПЛ. Данная серия достигла показателя в 22 встречи. Об этом информирует Football Insider в соцсети Х (ранее Twitter).

На втором месте располагается «Челси». Лондонский клуб 20 раз одерживал победу в матче 1-го тура чемпионата Англии. Замыкает тройку лидеров «Ливерпуль» с показателем в 18 выигрышей.

Автором единственного гола в игре с «Фулхэмом» стал новоиспечённый нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее, который отличился на 87-й минуте.

В прошлом сезоне команды встречались дважды. В матче 11-го тура английского чемпионата «красные дьяволы» одержали победу со счётом 1:0. Вторая игра была проведена в рамках 26-го тура АПЛ. Тогда «Фулхэм» одержал победу со счётом 2:1.

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