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Фото: «МЮ» не реализовал выход два в одного на 90+4-й минуте матча с «Фулхэмом»

Фото: «МЮ» не реализовал выход два в одного на 90+4-й минуте матча с «Фулхэмом»
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Нападающие «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд и Алехандро Гарначо не смогли реализовать выход два в одного на 90+4-й минуте матча 1-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом», который завершился победой манкунианцев со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
16 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Зиркзее – 87'    

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

На 90+4-й минуте Рашфорд забежал в штрафную гостей, стащил на себя двух защитников и сделал передачу правее на Гарначо, который покатил мяч в метре от штанги.

Автором единственного гола в игре стал новичок «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее, который отличился на 87-й минуте.

В прошлом сезоне команды встречались дважды. В матче 11-го тура английского чемпионата «красные дьяволы» одержали победу со счётом 1:0. Вторая игра была проведена в рамках 26-го тура АПЛ. Тогда «Фулхэм» одержал победу со счётом 2:1.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» заработал 60 очков. «Красные дьяволы» заняли восьмое место в турнирной таблице. «Фулхэм» за 38 матчей в прошлом розыгрыше АПЛ набрал 47 очков. Он финишировал на 13-й строчке.

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