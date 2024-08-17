Игрок «Динамо» Мх Алибеков: Гаджи Муслимович контролирует много процессов в клубе

Защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков рассказал, как президент клуба Гаджи Гаджиев участвует в командной жизни.

– Ваши одноклубники рассказывали мне, что Гаджи Муслимович Гаджиев плотно интегрирован в рабочий процесс. Вы можете раскрыть детали его работы?

– Да, он контролирует много процессов. Понятно, что у него есть большой опыт, а сам Гаджи Муслимович хочет приносить пользу команде. Его советы работают, они приносят только пользу футболистам и тренерам.

– Можно сказать, что он выполняет роль второго тренера?

– Наверное, нет. Когда надо, он где-то подсказывает и участвует в процессе, – приводит слова Алибекова Metaratings.

Напомним, в 2019 году Гаджи Гаджиев стал президентом клуба «Махачкала», на базе которого в 2021 году было возрождено махачкалинское «Динамо». За несколько сезонов команда сумела выйти из Второй лиги в Российскую Премьер-Лигу.