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Игрок «Динамо» Мх Алибеков: Гаджи Муслимович контролирует много процессов в клубе

Игрок «Динамо» Мх Алибеков: Гаджи Муслимович контролирует много процессов в клубе
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Защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков рассказал, как президент клуба Гаджи Гаджиев участвует в командной жизни.

– Ваши одноклубники рассказывали мне, что Гаджи Муслимович Гаджиев плотно интегрирован в рабочий процесс. Вы можете раскрыть детали его работы?
– Да, он контролирует много процессов. Понятно, что у него есть большой опыт, а сам Гаджи Муслимович хочет приносить пользу команде. Его советы работают, они приносят только пользу футболистам и тренерам.

– Можно сказать, что он выполняет роль второго тренера?
– Наверное, нет. Когда надо, он где-то подсказывает и участвует в процессе, – приводит слова Алибекова Metaratings.

Напомним, в 2019 году Гаджи Гаджиев стал президентом клуба «Махачкала», на базе которого в 2021 году было возрождено махачкалинское «Динамо». За несколько сезонов команда сумела выйти из Второй лиги в Российскую Премьер-Лигу.

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