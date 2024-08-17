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«Севилья» не смогла обыграть «Лас-Пальмас» в матче 1-го тура Ла Лиги

«Севилья» не смогла обыграть «Лас-Пальмас» в матче 1-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 1-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Лас-Пальмас» и «Севилья». Игра проходила на стадионе «Гран Канария». В качестве главного арбитра встречи выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Матч закончился со счётом 2:2.

Испания — Примера . 1-й тур
16 августа 2024, пятница. 22:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
2 : 2
Севилья
Севилья
0:1 Суарес – 25'     1:1 Куасси – 42'     1:2 Санчес – 61'     2:2 Рамирес – 71'    

На 25-й минуте автогол забил защитник хозяев Алекс Суарес. На 42-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Севильи» Танги Куасси. На 61-й минуте защитник Хуанлу Санчес вывел гостей вперёд. На 71-й минуте нападающий «Лас-Пальмаса» Сандро Рамирес установил окончательный счёт в игре.

В следующем туре «Севилья» встретится с «Вильярреалом». Матч состоится 23 августа. Во 2-м туре испанской Примеры «Лас-Пальмас» сыграет с «Леганесом». Игра пройдёт 25 августа.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги,
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