Вратарь «Ахмата» Шелия: хотим участвовать в Кубке России как можно дольше

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал о целях команды в Кубке России.

«Нам бы хотелось выйти из группы с первого или второго места. Будем прилагать все усилия, чтобы этого достичь. Если нет, то с третьего точно попробуем выйти. Мы хотим участвовать в Кубке как можно дольше, но при этом не забывая о чемпионате», — приводит слова Шелии «РБ Спорт».

15 августа прошёл матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Игра началась в 20:30 мск. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0. При этом в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Ахмат» на своём поле разгромил «Пари Нижний Новгород» — 4:1.