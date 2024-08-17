Тен Хаг отметил важность замен после победы «МЮ» в матче АПЛ с «Фулхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о важности использования замен после матча 1-го тура чемпионата Англии, в котором его подопечные обыграли «Фулхэм» со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил нападающий Джошуа Зиркзее, вышедший на замену на 61-й минуте.

«Замены всегда важны. Было приятно увидеть, как футболист, вышедший со скамейки запасных, забивает победный гол. Все видят, насколько важны запасные. Они должны быть готовы [к игре].

Зиркзее? Забивать для нападающего важно. Однако он обладает большим количеством качеств, ему нужно найти правильный баланс. Зиркзее должен заходить в штрафную, чтобы добивать мяч, но также мы хотим, чтобы он подключался к атакам. Рядом с ним играют несколько отличных полузащитников, которые могут участвовать в комбинациях», — приводит слова тен Хага BBC.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: