Гиорги Шелия: журналисты, которые ходят на «Спартак», заинтересованы в результате для него

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал о своём диалоге с журналистами после матча 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«Не было никакой перепалки, на мой взгляд. Те ребята, которые там ходят на «Спартак», они заинтересованы в результате для этой команды, это нормально. У меня на них нет никаких обид. Надеюсь, они на меня тоже не обижаются», — приводит слова Шелии «РБ Спорт».

11 августа состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и грозненский «Ахмат». Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 0:0. Шелия вышел в стартовом составе гостей. После игры у вратаря грозненского клуба возникла небольшая перепалка с журналистами.