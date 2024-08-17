Акинфеев отреагировал на переход Сафонова в «ПСЖ»

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал переход голкипера Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен».

«Хорошо, что Матвей уехал. Это всегда хорошо, тем более что в «ПСЖ». Мне кажется, никто об этом даже не мечтал, в том числе и сам Матвей», — сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

7 августа Сафонов дебютировал в составе «ПСЖ» в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2). Россиянин провёл на поле всю игру.

«ПСЖ» объявил о трансфере 25-летнего вратаря 14 июня. Трудовое соглашение российского футболиста с парижским клубом рассчитано на пять лет. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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