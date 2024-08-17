Тен Хаг прокомментировал победу «МЮ» в матче открытия нового сезона АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о победе в матче 1-го тура чемпионата Англии, в котором его подопечные обыграли «Фулхэм» со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил нападающий Джошуа Зиркзее, вышедший на замену на 61-й минуте.

«Против «Фулхэма» всегда сложно играть, но мы очень хорошо прессинговали и держали их под давлением. Мы создали много моментов и должны были забить раньше. Моя единственная претензия к команде заключается в том, что мы могли закончить дело раньше.

Когда у нас есть постоянная четвёрка защитников, мы грамотно обороняемся с высокой линией, а полузащита и вингеры могут идти вперёд. Но если нет стабильности в защите, то появляются проблемы», — приводит слова тен Хага BBC.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» заработал 60 очков. «Красные дьяволы» заняли восьмое место в турнирной таблице. «Фулхэм» за 38 матчей в прошлом розыгрыше АПЛ набрал 47 очков. Он финишировал на 13-й строчке.

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