Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о перспективах сборной России без международных турниров.

«Я вижу, как у Дивеева и Облякова в национальной команде глаза горят. Они реально хотят туда ехать. Мне интересно, с кем они играют. Главное — существует команда, они играют хотя бы. Пускай сейчас такое время, всё равно наступит другое. Может, не они будут в сборной, но команда должна существовать, должна с кем‑то играть. Не будешь поливать цветок — он завянет. То же самое здесь.

Я вижу по ребятам и в других командах, что там у них тоже глаза горят. Мне просто жалко, что так получается, что нет сильных сборных, с которыми они могут играть», — сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА. Аналогичная ситуация с баном произошла и на клубном уровне — команды РПЛ не принимают участия в еврокубках. Сборную России тренирует Валерий Карпин, который возглавил команду летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова.

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