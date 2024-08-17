Игорь Акинфеев рассказал о своих планах после завершения карьеры

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, чем намерен заниматься по окончании игровой карьеры.

«Раньше, когда я был помоложе, рассказывал, что никогда в жизни не буду тренером. Сейчас я уже молчу, ничего не говорю. И понимаю, что футбол — это все‑таки вся моя жизнь. Если сесть дома на веранде, то я посижу неделю‑две, месяц, а дальше что? Всё равно футбол занимает большую часть жизни. Все‑таки, наверное, он и дальше будет присутствовать у меня», — сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру. В составе армейцев он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА. В нынешнем сезоне Акинфеев провёл четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил три гола и две встречи отыграл «на ноль».

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