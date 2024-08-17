Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акинфеев ответил хейтерам на критику в свой адрес

Акинфеев ответил хейтерам на критику в свой адрес
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал критику в свой адрес.

«Что сказал бы своим хейтерам? Ничего говорить не собираюсь. Я человек заматерелый. Раньше раздражался, читал что‑то. А сейчас мне абсолютно всё равно, кто что пишет, как это всё происходит. У меня своя жизнь, и я не собираюсь смотреть, кто что напишет. Тем более я понимаю, что в своей массе это дети 10–15 лет. Взрослый мужик писать не будет. Бывает, конечно, но в общей массе так. Даже самый плохой хейт — это хорошо для тебя, потому что твоя фамилия всегда фигурирует», — сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру. В составе армейцев он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА. В нынешнем сезоне Акинфеев провёл четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил три гола и две встречи отыграл «на ноль».

Материалы по теме
Игорь Акинфеев рассказал о своих планах после завершения карьеры

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android