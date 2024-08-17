Стали известны подробности о возможных трансферах Жоау Феликса и Конора Галлахера

Лондонский «Челси» и мадридский «Атлетико» приближаются к окончательному соглашению по 24-летнему крайнему нападающему Жоау Феликсу и английскому полузащитнику Конору Галлахеру. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, переговоры между командами продвигаются позитивно. Сообщается, что Феликс дал зелёный свет на возвращение в лондонский клуб. Все стороны работают над тем, чтобы оба трансфера произошли в эти выходные.

Отмечается, что слухи о фиксированной сумме в € 60 млн за Феликса не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что Феликс готов пойти на понижение заработной платы, чтобы вписаться в структуру расходов лондонского «Челси».

Напомним, Жоау Феликс прошлый сезон провёл в «Барселоне» на правах аренды. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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