Григорян отреагировал на преображение Игоря Дивеева в новом сезоне за ЦСКА

Известный российский тренер Александр Григорян оценил игру защитника ЦСКА Игоря Дивеева на старте нынешнего сезона.

«Удивительное преображение Дивеева. В прошлом году очень неудачный сезон для него был, совершал в обороне и атаки чудовищные ошибки. Было видно, что не в своей тарелке. Сейчас от него видим проникающие передачи через две линии, которые я раньше, честно говоря, и не встречал. Он уверенно выглядит в развитии атаки, как технически, так и по интеллекту. Тут колоссальную роль играет уверенность в себе», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, российский защитник забил в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород». Таким образом, Игорь Дивеев забивает в третьей игре подряд. Ранее Дивеев забил два мяча в игре 3-го тура РПЛ с «Оренбургом» (5:1), а также в матче 4-го тура с «Краснодаром» (1:2). Кроме того, на счету Дивеева забитый мяч в игре 2-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (3:0).

В минувшем сезоне Дивеев принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности защитник провёл на поле 1241 минуту. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Идеальный футболист по версии Игоря Дивеева: