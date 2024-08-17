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Новичок «МЮ» Зиркзее высказался о дебютном голе в матче открытия сезона в АПЛ

Новичок «МЮ» Зиркзее высказался о дебютном голе в матче открытия сезона в АПЛ
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее отреагировал на дебютный гол после выхода на замену в матче 1-го тура чемпионата Англии, в котором его подопечные обыграли «Фулхэм» со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
16 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Зиркзее – 87'    

«Выиграть здесь в своём дебютном матче и забить гол – это что-то невероятное. Мне сказали, что забить на «Олд Траффорд» – одно из самых приятных ощущений в жизни. И сейчас мне посчастливилось это испытать… В первой же игре. Это потрясающе!

Болельщики заслужили эту победу, но испытать вдобавок эти эмоции просто невероятно. Мне очень комфортно в «Манчестер Юнайтед». Это очень большой клуб. Мы хотим достичь чего-то по-настоящему великого. Это наш план», – приводит слова Зиркзее Sky Sports.

Ранее в СМИ сообщалось, что «красные дьяволы» заплатили «Болонье» за трансфер игрока сборной Нидерландов чуть больше € 40 млн.

Напомним, 23-летний нападающий выступал в составе «Болоньи» с лета 2022 года. В минувшем сезоне Зиркзее принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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