Новичок «Спартака» Абена поделился впечатлениями от работы с Черчесовым в «Ференцвароше»

Новичок «Спартака» Миенти Абена поделился впечатлениями от работы под руководством российского специалиста Станислава Черчесова в венгерском «Ференцвароше».

«Черчесов — сильный тренер. С менталитетом победителя. Всегда бился за титулы. Если он посмотрит это видео, передаю привет», — сказал Абена в интервью клубной пресс-службе.

29-летний защитник оказался в «Ференцвароше» в январе 2023 года, перейдя из братиславского «Слована» за € 400 тыс. За это время Абена успел принять участие в 39 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1 млн. Также в активе Миенти 17 матчей за основную сборную Суринама.

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