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Марко Николич поделился ожиданиями от дерби между ЦСКА и «Локомотивом»

Марко Николич поделился ожиданиями от дерби между ЦСКА и «Локомотивом»
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ с московским «Локомотивом». Встреча состоится 18 августа, начало игры — в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Важная игра за 3 очка. У них сейчас 9 очков, у нас — 7. Если мы их обыграем, у нас будет 10, и мы поднимемся на самый верх таблицы.

Это одно из московских дерби, и будет интересно наблюдать за игрой. Дорогие болельщики, фанаты ЦСКА, ждем вас на матче против «Локомотива». Это очень важная игра для нас. Один из матчей, который может определить наш сезон — поднять нас вверх или опустить вниз. Нам нужна ваша поддержка. Игроки ждут вас на трибунах. Ожидаем полный стадион, а мы на поле постараемся подарить вам хорошую игру и победу», — сказал Николич в интервью клубной пресс-службе.

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