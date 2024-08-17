Марко Николич поделился ожиданиями от дерби между ЦСКА и «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ с московским «Локомотивом». Встреча состоится 18 августа, начало игры — в 17:30 мск.

«Важная игра за 3 очка. У них сейчас 9 очков, у нас — 7. Если мы их обыграем, у нас будет 10, и мы поднимемся на самый верх таблицы.

Это одно из московских дерби, и будет интересно наблюдать за игрой. Дорогие болельщики, фанаты ЦСКА, ждем вас на матче против «Локомотива». Это очень важная игра для нас. Один из матчей, который может определить наш сезон — поднять нас вверх или опустить вниз. Нам нужна ваша поддержка. Игроки ждут вас на трибунах. Ожидаем полный стадион, а мы на поле постараемся подарить вам хорошую игру и победу», — сказал Николич в интервью клубной пресс-службе.

Материалы по теме Марко Николич заявил, что недоволен результатами ЦСКА в новом сезоне

Самые титулованные футбольные клубы России: