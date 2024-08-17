В «Барселоне» приняли решение по будущему самого высокооплачиваемого игрока Ла Лиги

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг продолжит свои выступления в каталонском клубе.

Как сообщает Sky Sport Germany, новый главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик рассчитывает на полузащитника в новом сезоне. Отмечается, что де Йонг является самым высокооплачиваемым игроком испанской Примеры — полузащитник получает € 40 млн в год до уплаты налогов.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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