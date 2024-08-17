Газзаев рассказал, за выступлениями каких российских команд он следит больше всего

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил перспективы красно-синих в новом сезоне РПЛ.

«Я слежу за всеми командами, в которых я работал — ЦСКА, московское «Динамо», «Алания». За ЦСКА, конечно, особенно переживаю, у этого клуба очень большие традиции. Хочется, чтобы ЦСКА боролся за 1–2‑е места, это очень важно. Сейчас у них есть все возможности для борьбы за самые высокие позиции», — сказал Газзаев в эфире «Матч Премьер».

Валерий Георгиевич Газзаев — знаменитый российский футбольный тренер, родился 7 августа 1954 года во Владикавказе, Северная Осетия. После завершения профессиональной карьеры игрока Газзаев начал тренерскую деятельность. Известность он получил, возглавляя «Аланию», с которой стал чемпионом страны в 1995 году.

А спустя 10 лет под руководством Валерия Газзаева ПФК ЦСКА выиграл первый в истории Российской Федерации международный трофей — Кубок УЕФА. 7 августа Валерий Газзаев отпраздновал 70-летний юбилей.

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