«Я хорош в игре один в один, скорость есть». Новичок «Спартака» Абена — о своих качествах

Новичок московского «Спартака» Миенти Абена ответил на вопрос о том, в каком стиле он играет и какими сильными качествами обладает.

«Я защитник, который реально хорош при игре один в один. Изо всех сил бьюсь за свою команду. Хочу, чтобы команда и болельщики мной гордились. И тренер тоже. На меня можно положиться. На поле я не эгоист. Делаю то, что помогает команде.

Скорость у меня есть. Может, при моих габаритах в это не сразу поверишь. Но быстро бежать я умею», — сказал Абена в интервью клубной пресс-службе.

29-летний защитник оказался в «Ференцвароше» в январе 2023 года, перейдя из братиславского «Слована» за € 400 тыс. За это время Абена успел принять участие в 39 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1 млн. Также в активе Миенти 17 матчей за основную сборную Суринама.

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