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Акинфеев раскрыл секрет успеха в профессиональном футболе

Акинфеев раскрыл секрет успеха в профессиональном футболе
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев дал совет молодёжи для достижения успехов в профессиональном футболе.

«Какой бы совет дал молодёжи? Чтобы они любили душой футбол, спорт. Если тебе это нравится, то у тебя всё получится. Потому что не бывает такого, что ты футбол не любишь и куда‑то пробился», — сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру. В составе армейцев он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА. В нынешнем сезоне Акинфеев провёл четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил три гола и две встречи отыграл «на ноль».

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