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Генич прокомментировал новости о возможном назначении Черчесова в «Лудогорец»

Генич прокомментировал новости о возможном назначении Черчесова в «Лудогорец»
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Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич отреагировал на слухи о возможном назначении российского тренера Станислава Черчесова в болгарский «Лудогорец».

«Конечно, никакого «Лудогорца» у Черчесова не будет. Он ещё ни одного матча не провёл в качестве тренера сборной Казахстана, нужно готовиться к дебютной игре. Поэтому такие вбросы относительно его перехода в европейский футбол абсолютно бессмысленны.

Черчесов — мой друг, я хорошо знаю этого человека. Никогда в жизни он не поступил бы так, как подают. Только начав работать с командой и подписав контракт, тут же кинет всех, и не будет журналистам отвечать правильно… Черчесов в «Лудогорце» — нет такой истории», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Лудогорец» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Болгарии, записав в свой актив шесть очков.

3 июня стало известно, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу. Предыдущим местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.

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