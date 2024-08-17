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Игорь Акинфеев назвал свой любимый сейв в карьере

Игорь Акинфеев назвал свой любимый сейв в карьере
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал сейв на Евро-2016 после удара экс‑нападающего сборной Англии Уэйна Руни своим самым любимым.

ЧЕ-2016 - финальный раунд . Группа B
11 июня 2016, суббота. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
Россия
1:0 Дайер – 73'     1:1 В. Березуцкий – 90+2'    

«Сейв после удара Уэйна Руни — один из моих любимых. Все говорят: «Испания, Испания!» Но этот сейв — мой самый любимый.

Как обычно, Вася Березуцкий «помог», выкатил Руни под удар (смеётся). Понятно, что если бы Уэйн чуть в угол ударил, то это стопроцентный гол, но здесь сложилось так, что при такой динамике я реально кайфанул. Переживаю те эмоции, и мне даже сейчас становится хорошо», — сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру. В составе армейцев он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА. В нынешнем сезоне Акинфеев провёл четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил три гола и две встречи отыграл «на ноль».

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