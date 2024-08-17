Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Брестуа 29 — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томас Мюллер поделился ожиданиями от нового сезона для «Баварии»

Томас Мюллер поделился ожиданиями от нового сезона для «Баварии»
Комментарии

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от сезона-2024/25.

«Интересная ситуация как для болельщиков, так и для игроков.

Всем интересно, как отреагирует «Бавария» после того, как в прошлом году заняла третье место. Лучше всего, конечно, была бы какая-то блестящая реакция. Но в спорте и в жизни никогда не знаешь, насколько задуманные изменения принесут плоды.

Подготовка чувствуется хорошая, но, по-видимому, у каждой команды такое же чувство. Я взволнован и с нетерпением жду начала Бундеслиги на следующей неделе», – приводит слова Мюллера Bayern & Germany.

Напомним, «Бавария» открывает для себя чемпионат Германии нового сезона домашним матчем с «Вольфсбургом» 25 августа. Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024

Материалы по теме
«Барса», «Милан», «Юве», «Ливерпуль», «Бавария»: как топ-клубы меняются с новыми тренерами
«Барса», «Милан», «Юве», «Ливерпуль», «Бавария»: как топ-клубы меняются с новыми тренерами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android