Томас Мюллер поделился ожиданиями от нового сезона для «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от сезона-2024/25.

«Интересная ситуация как для болельщиков, так и для игроков.

Всем интересно, как отреагирует «Бавария» после того, как в прошлом году заняла третье место. Лучше всего, конечно, была бы какая-то блестящая реакция. Но в спорте и в жизни никогда не знаешь, насколько задуманные изменения принесут плоды.

Подготовка чувствуется хорошая, но, по-видимому, у каждой команды такое же чувство. Я взволнован и с нетерпением жду начала Бундеслиги на следующей неделе», – приводит слова Мюллера Bayern & Germany.

Напомним, «Бавария» открывает для себя чемпионат Германии нового сезона домашним матчем с «Вольфсбургом» 25 августа. Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

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