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Голкипер «Динамо» Кудравец: Лунёв — один из лучших вратарей в РПЛ на сегодняшний день

Голкипер «Динамо» Кудравец: Лунёв — один из лучших вратарей в РПЛ на сегодняшний день
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20-летний голкипер московского «Динамо» Андрей Кудравец оценил игровые качества своего партнёра по вратарской бригаде бело-голубых — 32-летнего Андрея Лунёва.

«Мне нравится, как Лунёв играет ногами, очень спокойно и уверенно. Этому компоненту я у него учусь. Но у него в целом много очень хороших качеств. Лунёв — один из лучших вратарей в Премьер-Лиге на сегодняшний день», — приводит слова Кудравца Legalbet.

Голкипер сборной России Андрей Лунёв подписал контракт с московским «Динамо» летом 2024 года и защищал ворота бело-голубых во всех четырёх сыгранных ими матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Одну игру вратарь завершил всухую, в трёх остальных пропустил три гола. Предыдущий сезон Лунёв провёл в азербайджанском «Карабахе».

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