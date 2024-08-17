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«Думаю, он многим заткнул рот». Вальверде – об игре Мбаппе против «Аталанты»

«Думаю, он многим заткнул рот». Вальверде – об игре Мбаппе против «Аталанты»
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал игру Килиана Мбаппе в матче за Суперкубок Европы против «Аталанты» — 2:0.

«Очень приятно видеть, как Мбаппе начал с гола и победы, особенно после всех последних разговоров, которые могли повлиять на раздевалку.

Думаю, что он многим заткнул рот», – приводит слова Вальверде Madrid Xtra.

Вальверде выступает за «Реал» с июля 2016 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает уругвайца в € 120 млн.

В прошлом сезоне Вальверде сыграл 54 матча, забил три мяча и отдал восемь голевых передач.

Напомним, победу «Королевскому клубу» в матче с «Аталантой» принесли голы в исполнении уругвайца Федерико Вальверде и француза Килиана Мбаппе во втором тайме. Для последнего этот мяч стал первым в футболке «Реала» после перехода из «ПСЖ».

Суперкубок УЕФА. «Реал» Мадрид — «Аталанта». 2:0, Мбаппе

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