Георгий Мамардашвили перейдёт в «Ливерпуль» и сразу отправится в аренду в «Борнмут»

Вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили перейдёт в «Ливерпуль» и сразу поедет в аренду в «Борнмут», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.
По сведениям источника, 23-летний Мамардашвили уже принял план мерсисайдцев и условия контракта. Таким образом, формально игрок присоединится к «Ливерпулю» в начале сезона-2025/26. Ранее была информация, что англичане предложили за футболиста более € 30 млн
Контракт Мамардашвили с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне голкипер провёл 32 матча, 12 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.
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