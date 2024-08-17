Георгий Мамардашвили перейдёт в «Ливерпуль» и сразу отправится в аренду в «Борнмут»

Вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили перейдёт в «Ливерпуль» и сразу поедет в аренду в «Борнмут», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По сведениям источника, 23-летний Мамардашвили уже принял план мерсисайдцев и условия контракта. Таким образом, формально игрок присоединится к «Ливерпулю» в начале сезона-2025/26. Ранее была информация, что англичане предложили за футболиста более € 30 млн

Контракт Мамардашвили с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне голкипер провёл 32 матча, 12 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Материалы по теме Тренер «Валенсии» отреагировал на слухи о возможном переходе Мамардашвили в «Ливерпуль»

Голкипер «Эксельсиора» пропустила курьёзный гол со штрафного