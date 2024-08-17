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Дани Карвахаль в 2024 году проиграл одну игру и выиграл пять трофеев

Мадридский «Реал» победил «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА, выиграв четвёртый трофей в 2024 году.

Таким образом, с начала 2024 года капитан мадридцев Дани Карвахаль выиграл очередной матч, проиграв всего 1 игру (1/8 финала Кубка Короля против «Атлетико» 2:4) и завоевав уже пять трофеев: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Ла Лигу, Суперкубок Испании и чемпионат Европы-2024 в составе сборной Испании.

В общей сложности Карвахаль сыграл 41 матч прошлого сезона, забил шесть голов и отдал пять ассистов.

Напомним, Карвахаль является единственным игроком, выходившим во всех шести Суперкубках УЕФА в стартовом составе. Также «Реал» стал обладателем четвёртого трофея в 2024 году.

Матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались испанский «Реал» и итальянская «Аталанта» завершился победой «сливочных» со счётом 2:0. Игра проходила на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). Голы в свой актив записали Федерико Вальверде и Килиан Мбаппе.

«Реал» обыграл «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА