Карло Анчелотти рассказал, будет ли он просить усилений для «Реала» этим летом

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о дальнейших планах на летнее трансферное окно.

«Наш рынок закрыт. Я не буду просить никаких других подписаний», – приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Отметим, этим летом «Реал» подписал двух футболистов. Состав мадридского клуба пополнил звёдный французский нападающий Килиан Мбаппе, который пришёл на правах свободного агента. Также клуб подписал форварда Эндрика из бразильского «Палмейраса».

Говоря о потерях, стоит отметить, что испанский гранд в летнее межсезонье покинуло шесть игроков. Из клуба различными способами ушли Рафа Марин, Жуамми Латаса, Хоселу, Начо Фернандес, Тони Кроос и Кепа Аррисабалага.

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