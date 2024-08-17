Гвардиола заявил, что Родри не сыграет с «Челси» и после Евро он игрока ни разу не видел

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что опорный полузащитник команды Родри не сыграет в матче первого тура АПЛ сезона-2024/25 против «Челси».

— Как самочувствие Родри, получившего травму в финале Евро?

– Не знаю, я его ещё не видел. Он должен начать тренироваться, мы увидим, когда он приступит к занятиям, как он себя чувствует.

– Сыграет ли он против «Челси»?

– Никаких шансов.

— А что с другими футболистами, игравшими в финале Евро: Фоден, Уолкер, Стоунз? Они пропустили матч против «Манчестер Юнайтед».

– Они провели только две, три тренировки. Они приехали в хорошей форме. В профессиональном мире игроки следят за собой даже в отпуске. Посмотрим. Я уверен, что они готовы, может быть, не на 90 минут...», — сказал Гвардиола в эфире клубного YouTube канала.

Матч «Челси» — «Ман Сити» в рамках 1 тура АПЛ состоится завтра, 18 августа и начнётся в 18:30 мск.

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